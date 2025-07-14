Кількість постраждалих від атаки дронами по Златополю на Харківщині зросла до десяти
Понеділок, 14 липня 2025, 16:34
Внаслідок російської атаки дронами по місту Златопіль Харківської області кількість постраждалих зросла до десяти. Серед поранених – 13-річна дівчинка. Одна жінка загинула.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Зазначається, що атака сталася 14 липня близько 12:00. За даними слідства, російські військові використали безпілотники типу "Герань-2". У результаті обстрілу загинула 57-річна жінка.
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Удар спричинив руйнування житлових будинків, котельні, адмінбудівлі, господарських споруд і автомобілів.
Прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни, що спричинили загибель людини. Слідчі дії тривають.
Що передувало:
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- Раніше голова Харківської ОВА Олег синєгубов повідомляв, що окупанти вдарили по місту Златопіль на Харківщині вдень 14 липня. Тоді було відомо про 7 постраждалих та одну загиблу.