Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество пострадавших от атаки дронами по Златополю на Харьковщине возросло до десяти

Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 16:34
Количество пострадавших от атаки дронами по Златополю на Харьковщине возросло до десяти
фото: Харьковская областная прокуратрура

В результате российской атаки дронами по городу Златополь Харьковской области количество пострадавших возросло до десяти. Среди раненых – 13-летняя девочка. Одна женщина погибла.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что атака произошла 14 июля около 12:00. По данным следствия, российские военные использовали беспилотники типа "Герань-2". В результате обстрела погибла 57-летняя женщина.

Реклама:

Удар вызвал разрушение жилых домов, котельной, админздания, хозяйственных построек и автомобилей.

 

фото: Харьковская областная прокуратрура

Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель человека. Следственные действия продолжаются.

РЕКЛАМА:
 

фото: Харьковская областная прокуратрура

Что предшествовало:

Харьковская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
18-й пакет санкций против России сейчас блокируют Словакия и Мальта – источники
Правительство поддержало увеличение выплат при рождении ребенка: помощь составит 50 тыс грн
Мерц заявил об ужесточении условий выплаты соцпомощи, которую получают и беженцы из Украины
фото7 корпус ДШВ возглавил Герой Украины
Все новости...
Харьковская область
Оккупанты ударили по Златополю на Харьковщине: 1 погибшая, 7 раненых
Россияне сбросили КАБ на Боровское, погиб человек, еще 4 пострадали – Харьковская ОВА
Россияне атаковали "Шахедами" Чугуев: повреждено промышленное предприятие
Последние новости
17:16
Новые назначения в правительстве: Шмыгаль может возглавить Минобороны – источник
17:09
обновленоИсточник УП сообщил о разоблаченной схеме хищения в Минздраве и обысках: Министерство отрицает
17:01
В Китае университет отчислил студентку из-за "ненадлежащих отношений" с украинским киберспортсменом
17:01
Украина финализирует единую зону роуминга с Евросоюзом без доплат
16:39
Остап Украинец анонсировал, что будет делать в должности военного советника языкового омбудсмена
16:36
В США построят завод, который будет производить химические компоненты для украинского ОПК
16:34
фотоКоличество пострадавших от атаки дронами по Златополю на Харьковщине возросло до десяти
16:30
Один раз в 9 дней на 2 часа: на оккупированной Россией Донетчине возник острый дефицит воды
16:21
В партии Фицо отвергли просьбу Чехии снять блокаду санкций против России
16:20
Использование чат-ботов вместо обращения к психотерапевтам несет "значительные риски" – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: