Количество пострадавших от атаки дронами по Златополю на Харьковщине возросло до десяти
Понедельник, 14 июля 2025, 16:34
В результате российской атаки дронами по городу Златополь Харьковской области количество пострадавших возросло до десяти. Среди раненых – 13-летняя девочка. Одна женщина погибла.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Отмечается, что атака произошла 14 июля около 12:00. По данным следствия, российские военные использовали беспилотники типа "Герань-2". В результате обстрела погибла 57-летняя женщина.
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Удар вызвал разрушение жилых домов, котельной, админздания, хозяйственных построек и автомобилей.
Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель человека. Следственные действия продолжаются.
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Что предшествовало:
- Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что оккупанты ударили по городу Златополь на Харьковщине днем 14 июля. Тогда было известно о 7 пострадавших и одной погибшей.