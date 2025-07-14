Количество пострадавших от атаки дронами по Златополю на Харьковщине возросло до десяти

В результате российской атаки дронами по городу Златополь Харьковской области количество пострадавших возросло до десяти. Среди раненых – 13-летняя девочка. Одна женщина погибла.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Отмечается, что атака произошла 14 июля около 12:00. По данным следствия, российские военные использовали беспилотники типа "Герань-2". В результате обстрела погибла 57-летняя женщина.

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Удар вызвал разрушение жилых домов, котельной, админздания, хозяйственных построек и автомобилей.

фото: Харьковская областная прокуратрура

Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель человека. Следственные действия продолжаются.

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фото: Харьковская областная прокуратрура

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