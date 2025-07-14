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Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський

Олександр ШумілінПонеділок, 14 липня 2025, 21:10
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні я говорив із Юлею Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки.

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Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації".

Передісторія:

  • Раніше джерела УП повідомляли, що Шмигаль має перейти на посаду міністра оборони, його місце займе нинішня перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

МіноборониШмигаль
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