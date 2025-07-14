Нові призначення в уряді: Шмигаль може очолити Міноборони – джерело
Понеділок, 14 липня 2025, 17:16
Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль має перейти на посаду міністра оборони, його місце займе нинішня перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
Джерело: співрозмовники УП в уряді, Офісі президента, Верховній Раді
Деталі: За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва.
Реклама:
Більшість нинішнього складу Кабміну ймовірно збереже свої позиції:
- віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, можливо, його підвищать до статусу першого віцепрем'єра;
- віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Ольга Стефанішина;
- віцепрем'єр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
- міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін;
- міністр молоді та спорту Матвій Бідний;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук;
- міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.
Частина міністрів, за даними УП, точно залишать свої посади:
- міністр оборони Рустем Умєров, який має стати новим послом України у США;
- віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, його молоде відомство, швидше за все, просто ліквідують;
- міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заміну їй поки що добирають;
- міністр освіти та науки Оксен Лісовий – є ймовірність, що його замінить нинішній заступник Андрій Вітренко;
- міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький – наразі УП не відомо про кандидатуру наступника.
Поки УП остаточно невідома подальша професійна доля міністра аграрної політики Віталія Коваля та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
РЕКЛАМА:
Нагадаємо:
- Співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті повідомили, що призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- "Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.
Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля