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Нові призначення в уряді: Шмигаль може очолити Міноборони – джерело

Роман РоманюкПонеділок, 14 липня 2025, 17:16
Нові призначення в уряді: Шмигаль може очолити Міноборони – джерело
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. фото з телеграм-каналу Шмигаля

Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль має перейти на посаду міністра оборони, його місце займе нинішня перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, Офісі президента, Верховній Раді

Деталі: За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва.

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Більшість нинішнього складу Кабміну ймовірно збереже свої позиції:

  • віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, можливо, його підвищать до статусу першого віцепрем'єра;
  • віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Ольга Стефанішина;
  • віцепрем'єр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
  • міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін;
  • міністр молоді та спорту Матвій Бідний;
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук;
  • міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Частина міністрів, за даними УП, точно залишать свої посади:

  • міністр оборони Рустем Умєров, який має стати новим послом України у США;
  •  віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, його молоде відомство, швидше за все, просто ліквідують;
  • міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заміну їй поки що добирають;
  • міністр освіти та науки Оксен Лісовий – є ймовірність, що його замінить нинішній заступник Андрій Вітренко;
  • міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький – наразі УП не відомо про кандидатуру наступника.

Поки УП остаточно невідома подальша професійна доля міністра аграрної політики Віталія Коваля та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

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Нагадаємо: 

  • Співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті повідомили, що призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
  • 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
  • "Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.

Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля

Шмигаль Кабінет міністрівМіноборони
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