Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня я разговаривал с Юлией Свириденко – предложил ей возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который есть у Юлии как у первого вице-премьер-министра и министра экономики.

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Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами – что работает, а что требует пересмотра или активизации".

Предыстория: