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Росія ввечері атакувала Херсон дроном – загинула жінка

Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 21:33
Росія ввечері атакувала Херсон дроном – загинула жінка
Ілюстративне фото: Getty Images

Увечері 14 липня російська армія вдарила по Херсону з безпілотника, внаслідок атаки загинула 65-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За словами очільника ОВА, удар стався близько 19:00. Унаслідок нього смертельні поранення дістала 65-річна жінка.

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Також Прокудін висловив співчуття родичам загиблої.

Що передувало: 

  • Вдень 14 липня  російські війська атакували Херсон, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів. Усі отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Херсон
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