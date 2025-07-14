Росія ввечері атакувала Херсон дроном – загинула жінка
Понеділок, 14 липня 2025, 21:33
Увечері 14 липня російська армія вдарила по Херсону з безпілотника, внаслідок атаки загинула 65-річна жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: За словами очільника ОВА, удар стався близько 19:00. Унаслідок нього смертельні поранення дістала 65-річна жінка.
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Також Прокудін висловив співчуття родичам загиблої.
Що передувало:
- Вдень 14 липня російські війська атакували Херсон, унаслідок чого постраждали четверо мирних жителів. Усі отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.