Россия вечером атаковала Херсон дроном – погибла женщина
Понедельник, 14 июля 2025, 21:33
Вечером 14 июля российская армия ударила по Херсону с беспилотника, в результате атаки погибла 65-летняя женщина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Детали: По словам главы ОВА, удар произошел около 19:00. В результате него смертельные ранения получила 65-летняя женщина.
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Также Прокудин выразил соболезнования родственникам погибшей.
Что предшествовало:
- Днем 14 июля российские войска атаковали Херсон, в результате чего пострадали четверо мирных жителей. Все получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.