Россия вечером атаковала Херсон дроном – погибла женщина

Вечером 14 июля российская армия ударила по Херсону с беспилотника, в результате атаки погибла 65-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: По словам главы ОВА, удар произошел около 19:00. В результате него смертельные ранения получила 65-летняя женщина.

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Также Прокудин выразил соболезнования родственникам погибшей.

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