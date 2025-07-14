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Россия вечером атаковала Херсон дроном – погибла женщина

Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 21:33
Россия вечером атаковала Херсон дроном – погибла женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 14 июля российская армия ударила по Херсону с беспилотника, в результате атаки погибла 65-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: По словам главы ОВА, удар произошел около 19:00. В результате него смертельные ранения получила 65-летняя женщина.

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Также Прокудин выразил соболезнования родственникам погибшей.

Что предшествовало:

  • Днем 14 июля российские войска атаковали Херсон, в результате чего пострадали четверо мирных жителей. Все получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Херсон
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