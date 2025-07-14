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Зеленський поговорив із Трампом після його ультиматуму Росії

Олександр ШумілінПонеділок, 14 липня 2025, 22:51
Зеленський поговорив із Трампом після його ультиматуму Росії
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили нещодавню зустріч президента США із Генсеком НАТО Марком Рютте.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир.

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Президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону".

Деталі: Зеленський повідомив, що вони із Трампом обговорили засоби та рішення, щоб "дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції". Також, за словами президента України, вони домовилися частіше зідзвонюватись і координувати свої кроки.

Що цьому передувало:

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У понеділок Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.

ТрампЗеленськийросійсько-українська війна
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