Зеленський поговорив із Трампом після його ультиматуму Росії
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили нещодавню зустріч президента США із Генсеком НАТО Марком Рютте.
Джерело: повідомлення Зеленського
Пряма мова: "Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир.
Президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону".
Деталі: Зеленський повідомив, що вони із Трампом обговорили засоби та рішення, щоб "дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції". Також, за словами президента України, вони домовилися частіше зідзвонюватись і координувати свої кроки.
Що цьому передувало:
У понеділок Трамп знову висловив невдоволення діями Росії та заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир.