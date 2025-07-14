Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого они обсудили недавнюю встречу президента США с генсеком НАТО Марком Рютте.
Источник: сообщение Зеленского
Прямая речь: "Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир.
Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону".
Детали: Зеленский сообщил, что они с Трампом обсудили средства и решения, чтобы "дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции". Также, по словам президента Украины, они договорились чаще созваниваться и координировать свои шаги.
Также Зеленский сообщил, что поговорил с Рютте о разговоре с Трампом. "Мы ценим готовность предоставить дополнительные „патриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будет поставка другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов", - написал он.
Что этому предшествовало:
- В понедельник Трамп вновь выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире.
- Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.