Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого они обсудили недавнюю встречу президента США с генсеком НАТО Марком Рютте.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир.

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Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону".

Детали: Зеленский сообщил, что они с Трампом обсудили средства и решения, чтобы "дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции". Также, по словам президента Украины, они договорились чаще созваниваться и координировать свои шаги.

Также Зеленский сообщил, что поговорил с Рютте о разговоре с Трампом. "Мы ценим готовность предоставить дополнительные „патриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будет поставка другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов", - написал он.

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