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Армія РФ атакувала Сумщину: постраждала людина, пошкоджений медзаклад

Ольга Глущенко Вівторок, 15 липня 2025, 03:56
Армія РФ атакувала Сумщину: постраждала людина, пошкоджений медзаклад
ілюстративне фото: Сумська ОВА

У ніч проти 15 липня російська армія завдала удару по Шосткинській громаді Сумської області, в результаті чого постраждала людина, є пошкодження, зокрема медичного закладу.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова Григорова: "Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога.

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Внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки".

Деталі: За словами Григорова, масштаби руйнувань уточнюються, триває ліквідація наслідків.

Сумська областьросійсько-українська війна
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