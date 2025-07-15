Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ атаковала Сумскую область: пострадал человек, повреждено медучреждение

Ольга ГлущенкоВторник, 15 июля 2025, 03:56
Армия РФ атаковала Сумскую область: пострадал человек, повреждено медучреждение
иллюстративное фото: Сумская ОВА

В ночь на 15 июля российская армия нанесла удар по Шосткинской общине Сумской области, в результате чего пострадал человек, есть повреждения, в частности медицинского учреждения.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь Григорова: "Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.

Реклама:

В результате удара повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома".

Детали: По словам Григорова, масштабы разрушений уточняются, продолжается ликвидация последствий.

Сумская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В новом составе правительства планируют заменить министра энергетики
Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России
Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский
Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
Свириденко после предложения Зеленского: Кандидатуры в правительство объявлю вскоре
Все новости...
Сумская область
Россияне ударили по Сумской области: 2 погибших, 4 раненых
Вражеский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области
В Сумской области российские дроны атаковали гражданских: один мужчина погиб, ещё трое ранены
Последние новости
04:54
Справедливый мир в Украине будет способствовать достижению Целей устойчивого развития – генсек ООН
03:56
Армия РФ атаковала Сумскую область: пострадал человек, повреждено медучреждение
03:42
Швеция продолжит быстрые и существенные поставки оружия в Украину – премьер
02:56
видеоССО показали проведение операции в тылу врага
01:58
Рубио поговорил с европейскими министрами о прекращении войны в Украине
01:11
США отменяют легальный статус почти для 12 тысяч беженцев из Афганистана
00:14
За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений – Генштаб
23:50
Латвия запретила въезд 55 гражданам Грузии
23:33
В новом составе правительства планируют заменить министра энергетики
23:29
Как рост уровня сахара может разрушать сексуальное здоровье мужчин? Объяснение ученых
Все новости...
Реклама:
Реклама: