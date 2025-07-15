Армия РФ атаковала Сумскую область: пострадал человек, повреждено медучреждение

В ночь на 15 июля российская армия нанесла удар по Шосткинской общине Сумской области, в результате чего пострадал человек, есть повреждения, в частности медицинского учреждения.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь Григорова: "Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.

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В результате удара повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома".

Детали: По словам Григорова, масштабы разрушений уточняются, продолжается ликвидация последствий.