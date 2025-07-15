Ворог атакував Запорізьку область: двоє поранених, виникли пожежі

У ніч проти 15 липня російська армія вдарила з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Крім того, внаслідок атаки ворожих дронів у Запоріжжі та районі виникли кілька пожеж.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, окупанти близько другої ночі атакували Гуляйполе.

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Пряма мова Федорова: "Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок".

Деталі: Також Федоров повідомив, що від вечора 14 липня ворог атакує Запоріжжя і Запорізький район БпЛА.

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Пряма мова Федорова: "Сталися кілька пожеж. На цей час підрозділи ДСНС полум’я приборкали".

Деталі: За його даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ангар та адмінбудівля інфраструктурного об’єкта.