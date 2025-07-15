Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував Запорізьку область: двоє поранених, виникли пожежі

Ольга Глущенко Вівторок, 15 липня 2025, 06:26
Ворог атакував Запорізьку область: двоє поранених, виникли пожежі
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 15 липня російська армія вдарила з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Крім того, внаслідок атаки ворожих дронів у Запоріжжі та районі виникли кілька пожеж.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, окупанти близько другої ночі атакували Гуляйполе.

Реклама:

Пряма мова Федорова: "Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок".

Деталі: Також Федоров повідомив, що від вечора 14 липня ворог атакує Запоріжжя і Запорізький район БпЛА.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Федорова: "Сталися кілька пожеж. На цей час підрозділи ДСНС полум’я приборкали".

Деталі: За його даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені  ангар та адмінбудівля інфраструктурного об’єкта.

Запорізька областьЗапоріжжяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Усі новини...
Запорізька область
На Запоріжжі знайшли тіло під завалами, ще одне шукають
Український МіГ-29 знищив російську переправу на ТОТ Запорізької області – ЗМІ
Окупанти вдарили по Степногірській громаді: є руйнування, 2 поранених
Останні новини
06:26
Ворог атакував Запорізьку область: двоє поранених, виникли пожежі
05:58
Верховний суд США відкрив Трампу шлях до розпуску Міністерства освіти – ЗМІ
05:53
Легендарний хорватський футболіст Модрич перейшов в італійський "Мілан"
04:54
Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН
03:56
Армія РФ атакувала Сумщину: постраждала людина, пошкоджений медзаклад
03:42
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
02:56
відеоССО показали проведення операції в тилу ворога
01:58
Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні
01:11
США скасовують легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану – АР
00:14
За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: