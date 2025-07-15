Враг атаковал Запорожскую область: двое раненых, возникли пожары

В ночь на 15 июля российская армия нанесла артиллерийский удар по Гуляйполю Запорожской области, в результате чего два человека получили ранения. Кроме того, в результате атаки вражеских дронов в Запорожье и районе возникло несколько пожаров.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, оккупанты около двух часов ночи атаковали Гуляйполе.

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Прямая речь Федорова: "Враг обстрелял город из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.

В результате обстрела поврежден частный дом".

Детали: Также Федоров сообщил, что с вечера 14 июля враг атакует Запорожье и Запорожский район БПЛА.

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Прямая речь Федорова: "Произошло несколько пожаров. На данный момент подразделения ГСЧС потушили пламя".

Детали: По его данным, взрывной волной и обломками повреждены ангар и административное здание инфраструктурного объекта.