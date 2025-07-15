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У кількох регіонах РФ лунали вибухи, влада заявила про збиття 55 БпЛА

Ірина БалачукВівторок, 15 липня 2025, 07:28
У кількох регіонах РФ лунали вибухи, влада заявила про збиття 55 БпЛА
Дим після атаки дронів у Єльці. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Мешканці Липецької, Воронезької та Ростовської областей Росії повідомили про вибухи, зокрема голосно було в місті Єлець, де розташований завод акумуляторів "Енергія".

Джерело: Telegram-канал Astra, Міноборони РФ, губернатор Липецької області Ігор Артамонов, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар

Деталі: За даними Astra, в Єльці Липецької області мешканці бачили дим після атаки БпЛА.

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Пряма мова губернатора Липецької області Ігоря Артамонова: "У Єльці БпЛА впав на території промислової зони. Постраждала одна людина, їй надається вся необхідна медична допомога, загрози життю немає. На місці перебувають екстрені та профільні служби".

Також, за його словами, ще один безпілотник упав поруч із приватним житловим будинком у Добринському районі.

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Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що засоби ППО "знищили кілька безпілотних літальних апаратів" у передмісті Воронежа та одному з районів області.

"За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Режим небезпеки атаки БпЛА в регіоні зберігається", – написав Гусєв.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар також повідомив, що ППО нібито знищила БпЛА у Верхньодонському районі. За його словами, минулося без постраждалих і руйнувань.

Уранці Міноборони РФ повідомило, що над Росією нібито перехопили і знищили 55 українських безпілотників.

 
Дим після атаки дронів у Воронежі
Фото з Telegram-каналу astra

Зокрема, нібито 32 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 12 – над Воронезькою, 3 – над Липецькою, по 1 – над Ростовською та Курською областями і 6 – над акваторією Чорного моря.

Міноборони традиційно нічого не повідомляє про загальну кількість дронів, що летіли на Росію, і про наслідки атаки.

Передісторія:

Росіябезпілотникивибух
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