В нескольких регионах РФ звучали взрывы, власти заявили, что сбили 55 БпЛА

Дым после атаки дронов в Ельце. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Жители Липецкой, Воронежской и Ростовской областей России сообщили о взрывах, в частности громко было в городе Елец, где расположен завод аккумуляторов "Энергия".

Источник: Telegram-канал Astra, Минобороны РФ, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

Детали: По данным Astra, в Ельце Липецкой области жители видели дым после атаки БпЛА.

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Кадри пожежі у місті Єлець після атаки БпЛА. Дим видно в районі заводу акумуляторів «Енергія», який раніше вже не один раз атакували безпілотники. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/nQE3W9dYwA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 15, 2025

Прямая речь губернатора Липецкой области Игоря Артамонова: "В Ельце БпЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы".

Также, по его словам, еще один беспилотник упал рядом с частным жилым домом в Добринском районе.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО "уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов" в пригороде Воронежа и одном из районов области.

Росію атакували безпілотники. На відео – момент прольоту БпЛА над Воронезькою областю. Відео з Telegram-каналу Astra. Обережно: на відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/4cs1M3GZNW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 15, 2025

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БпЛА в регионе сохраняется", – написал Гусев.

У російському Воронежі після атаки дронів теж видно чорний дим. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/MgooTsgAbc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 15, 2025

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что ПВО якобы уничтожила БпЛА в Верхнедонском районе. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Утром Минобороны РФ сообщило, что над Россией якобы перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников.

Дым после атаки дронов в Воронеже ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

В частности, якобы 32 БпЛА сбили над Белгородской областью, 12 – над Воронежской, 3 – над Липецкой, по 1 – над Ростовской и Курской областями и 6 – над акваторией Черного моря.

Минобороны традиционно ничего не сообщает об общем количестве дронов, летевших на Россию и о последствиях атаки.

Предыстория: