Справа проти Шабуніна: 57 громадських організацій просять Зеленського, ОГП і ДБР  припинити політичні розправи

Понад пів сотні громадських організацій відреагували на справу проти голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна і закликали президента Володимира Зеленського, а також керівників ОГП Руслана Кравченка та ДБР Олексія Сухачова припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ.

Джерело: заява, підписана представниками 57 правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань

Деталі: У зверненні вказано, що на момент проведення обшуків Шабунін є сержантом та проходить службу у 43-тій окремій механізованій бригаді ЗСУ.

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За словами адвокатки голови ЦПК Олени Щербан, обшуки у Шабуніна проводило Державне бюро розслідувань. Вона наголосила, що слідчі дії проходили з численними порушеннями з боку ДБР: відсутність судових ухвал та відеофіксації процесу вилучення техніки і предметів, вилучення предметів, які не мають стосунку до суті кримінального провадження тощо.

"ДБР оголосило підозру Шабуніну за "ухилення від несення військової служби" та "шахрайство" (за ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу). Нагадаємо, що Віталій Шабунін добровільно мобілізувався до ЗСУ з перших днів повномасштабної війни, перебував у різних регіонах України за місцем дислокації підрозділу, де відповідно до військових наказів керівництва проходив військову службу", – йдеться у заяві.

Підписанти наголошують, що звинувачення ДБР щодо нібито ухилення Шабуніна від служби ґрунтуються на періоді, коли голова ЦПК перебував у службовому відрядженні до Національного агентства з питань запобігання корупції. У листі також вказується, що під час відрядження Шабунін отримував стандартне грошове забезпечення як військовослужбовець – без жодних "бойових" виплат.

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"Питання отримання чи неотримання виплат військовослужбовця не залежить від його волі і не ним проводиться їх нарахування. Ці питання регулює держава… Отже, Шабуніна підозрюють у здійсненні дій, які вчиняли державні органи, адже військовослужбовець не вирішує, скільки йому має бути нараховано виплат і ким, він – підлегла особа, яка під час служби перебуває в "руках" держави й від неї залежна", – йдеться в документі.

Також у листі згадали заяву ДБР про користування головою ЦПК волонтерським авто, але при цьому наголосили, що цей автомобіль приватні донори передали "конкретно для потреб військового Шабуніна".

"Це кримінальне переслідування має ознаки політично мотивованого, містить зловживання правом, тобто є здійсненим всупереч зобов’язанням України за ст. 18 (межі застосування обмежень прав) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у поєднанні зі ст. 6 (право на справедливий суд) та ст. 10 (свобода вираження поглядів) цієї конвенції.

Це переслідування є черговим епізодом у багаторічній історії атак на Шабуніна особисто та на очолюваний ним "Центр протидії корупції", які тривають починаючи із 2016 року", – йдеться в листі.

Тому представники правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань закликали президента висловити публічну позицію щодо неприпустимості політично мотивованого переслідування громадських діячів.

Директора ДБР вони просять відсторонити слідчих, які здійснювали досудове розслідування цього провадження, та ініціювати дисциплінарне провадження щодо них; усунути порушення вимог закону, допущених слідчими та особисто здійснити повне досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Генерального прокурора закликають забезпечити неупереджене процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та провести службове розслідування щодо слідчих у разі виявлення грубих порушень кримінально-процесуального законодавства. За відсутності складу кримінального правопорушення вони вимагають закрити кримінальне провадження щодо Шабуніна.

"Тиск на громадських активістів є неприпустимим в демократичній країні, якою є Україна", – наголосили представники низки ГО.

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