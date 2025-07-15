Дело против Шабунина: 57 общественных организаций просят Зеленского, ОГП и ГБР прекратить политические расправы

Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина и призвали президента Владимира Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.

Источник: заявление, подписанное представителями 57 правозащитных, антикоррупционных организаций и других общественных объединений

Детали: В обращении указано, что на момент проведения обысков Шабунин является сержантом и проходит службу в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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По словам адвоката главы ЦПК Елены Щербань, обыски у Шабунина проводило Государственное бюро расследований. Она отметила, что следственные действия проходили с многочисленными нарушениями со стороны ГБР: отсутствие судебных постановлений и видеофиксации процесса изъятия техники и предметов, изъятие предметов, которые не имеют отношения к сути уголовного производства и тому подобное.

"ГБР объявило подозрение Шабунину за "уклонение от несения военной службы" и "мошенничество" (по ч. 4 ст. 409 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса). Напомним, что Виталий Шабунин добровольно мобилизовался в ВСУ с первых дней полномасштабной войны, находился в разных регионах Украины по месту дислокации подразделения, где в соответствии с военными приказами руководства проходил военную службу", – говорится в заявлении.

Подписанты отмечают, что обвинения ГБР о якобы уклонении Шабунина от службы основываются на периоде, когда глава ЦПК находился в служебной командировке в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В письме также указывается, что во время командировки Шабунин получал стандартное денежное обеспечение как военнослужащий – без всяких "боевых" выплат.

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"Вопрос получения или неполучения выплат военнослужащего не зависит от его воли и не им производится их начисление. Эти вопросы регулирует государство... Итак, Шабунина подозревают в совершении действий, которые совершали государственные органы, ведь военнослужащий не решает, сколько ему должно быть начислено выплат и кем, он – подчиненное лицо, которое во время службы находится в "руках" государства и от него зависит", – говорится в документе.

Также в письме упомянули заявление ГБР о пользовании главой ЦПК волонтерским авто, но при этом отметили, что этот автомобиль частные доноры передали "конкретно для нужд военного Шабунина".

"Это уголовное преследование имеет признаки политически мотивированного, содержит злоупотребление правом, то есть является осуществленным вопреки обязательствам Украины по ст. 18 (пределы применения ограничений прав) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в сочетании со ст. 6 (право на справедливый суд) и ст. 10 (свобода выражения мнения) этой конвенции.

Это преследование является очередным эпизодом в многолетней истории атак на Шабунина лично и на возглавляемый им "Центр противодействия коррупции", которые продолжаются, начиная с 2016 года", – говорится в письме.

Поэтому представители правозащитных, антикоррупционных организаций и других общественных объединений призвали президента выразить публичную позицию о недопустимости политически мотивированного преследования общественных деятелей.

Директора ГБР они просят отстранить следователей, которые осуществляли досудебное расследование этого производства, и инициировать дисциплинарное производство в отношении них; устранить нарушения требований закона, допущенных следователями и лично осуществить полное досудебное расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя.

Генерального прокурора призывают обеспечить беспристрастное процессуальное руководство досудебным расследованием и провести служебное расследование в отношении следователей в случае обнаружения грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства. При отсутствии состава уголовного преступления они требуют закрыть уголовное производство в отношении Шабунина.

"Давление на общественных активистов недопустимо в демократической стране, которой является Украина", – отметили представители ряда ОО.

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