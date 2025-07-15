Командир 8-го КДШВ: Коли корпуси зайдуть на виконання завдань, ситуація на полі бою поліпшиться

Командир 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Волошин прогнозує, що коли Збройні сили почнуть воювати корпусами, ситуація на полі бою поліпшиться, і можна буде підготуватися до наступу.

Джерело: інтерв′ю Волошина "Новинарні"

Пряма мова Волошина: "Коли корпуси стануть на свої місця, поліпшення на полі бою буде помітне фактично відразу. Адже кожен командир почне тягнути лямку за своїх, вкладатиме в них всі ресурси, відповідатиме за їхнє життя й здоров’я".

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Деталі: Він висловив сподівання, що коли найближчим часом корпуси "зайдуть на виконання завдань", зможуть вивільнитись ряд військових частин, які можна буде підготувати до наступу.

Волошин вважає, що за таких умов та з наказу військового керівництва "ми десь почнемо бити". "Є всі передумови до того, щоб десь бити. Адже противник зосереджує сили не по всій протяжності фронту. Є кілька ділянок, де він не концентрує зусилля. Ось там і треба спробувати ущипнути його", зазначив Волошин.

Також він сказав, що на даний час корпуси укомплектовані настільки, аби ефективно виконувати задачі. "Чесно кажучи, я переспілкувався з іншими офіцерами, бо дуже переживав за комплектування – прагнув, щоб було 100%. У мене немає 100%, але я вже розумію, що на даний час така комплектація була б утопією", - сказав Командир 8-го корпусу ДШВ.

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Що було раніше: 25 квітня запрацював новий орган військового управління Збройних сил України – 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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