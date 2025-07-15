Командир 8-го КДШВ: Когда корпуса зайдут на выполнение заданий, ситуация на поле боя улучшится

Командир 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Волошин прогнозирует, что когда Вооруженные силы начнут воевать корпусами, ситуация на поле боя улучшится, и можно будет подготовиться к наступлению.

Источник: интервью Волошина "Новинарне"

Прямая речь Волошина: "Когда корпуса станут на свои места, улучшение на поле боя будет заметно фактически сразу. Ведь каждый командир начнет тянуть лямку за своих, будет вкладывать в них все ресурсы, отвечать за их жизнь и здоровье".

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Детали: Он выразил надежду, что когда в ближайшее время корпуса "зайдут на выполнение задач", смогут высвободиться ряд воинских частей, которые можно будет подготовить к наступлению.

Волошин считает, что при таких условиях и по приказу военного руководства "мы где-то начнем бить". "Есть все предпосылки к тому, чтобы где-то бить. Ведь противник сосредотачивает силы не по всей протяженности фронта. Есть несколько участков, где он не концентрирует усилия. Вот там и надо попробовать ущипнуть его", отметил Волошин.

Также он сказал, что в настоящее время корпуса укомплектованы настолько, чтобы эффективно выполнять задачи. "Честно говоря, я переобщался с другими офицерами, потому что очень переживал за комплектование - стремился, чтобы было 100%. У меня нет 100%, но я уже понимаю, что в настоящее время такая комплектация была бы утопией", - сказал Командир 8-го корпуса ДШВ.

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Что предшествовало: 25 апреля заработал новый орган военного управления Вооруженных сил Украины – 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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