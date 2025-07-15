Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командир 8-го КДШВ: Когда корпуса зайдут на выполнение заданий, ситуация на поле боя улучшится

Станислав ПогориловВторник, 15 июля 2025, 15:26
Командир 8-го КДШВ: Когда корпуса зайдут на выполнение заданий, ситуация на поле боя улучшится
Дмитрий Володин, фото: 8 КДШВ в Facebook

Командир 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Волошин прогнозирует, что когда Вооруженные силы начнут воевать корпусами, ситуация на поле боя улучшится, и можно будет подготовиться к наступлению.

Источник: интервью Волошина "Новинарне"

Прямая речь Волошина: "Когда корпуса станут на свои места, улучшение на поле боя будет заметно фактически сразу. Ведь каждый командир начнет тянуть лямку за своих, будет вкладывать в них все ресурсы, отвечать за их жизнь и здоровье".

Реклама:

Детали: Он выразил надежду, что когда в ближайшее время корпуса "зайдут на выполнение задач", смогут высвободиться ряд воинских частей, которые можно будет подготовить к наступлению.

Волошин считает, что при таких условиях и по приказу военного руководства "мы где-то начнем бить". "Есть все предпосылки к тому, чтобы где-то бить. Ведь противник сосредотачивает силы не по всей протяженности фронта. Есть несколько участков, где он не концентрирует усилия. Вот там и надо попробовать ущипнуть его", отметил Волошин.

Также он сказал, что в настоящее время корпуса укомплектованы настолько, чтобы эффективно выполнять задачи. "Честно говоря, я переобщался с другими офицерами, потому что очень переживал за комплектование - стремился, чтобы было 100%. У меня нет 100%, но я уже понимаю, что в настоящее время такая комплектация была бы утопией", - сказал Командир 8-го корпуса ДШВ.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 25 апреля заработал новый орган военного управления Вооруженных сил Украины – 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Узнать больше: Будет ли Украина воевать корпусами? Разбор УП

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Ультиматум Трампа: в Сенате США поставили на паузу санкций против РФ
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
Зеленский назвал главные задачи нового Кабмина на полгода
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях
В ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Все новости...
Вооруженные силы
На фронте 185 боев: более половины атак ВСУ отбивали на Покровском и еще 2 направлениях
За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений – Генштаб
7 корпус ДШВ возглавил Герой Украины
Последние новости
15:45
Командир 8-й бригады ДШВ Волошин о подготовке к Курской операции: Сырский приезжал убеждаться, что мы не "саботируем"
15:39
документШмыгаль показал заявление об отставке
15:26
Командир 8-го КДШВ: Когда корпуса зайдут на выполнение заданий, ситуация на поле боя улучшится
15:24
Минфин направил на соцвыплаты 191,5 миллиарда: на что пошли средства
15:20
боксТайсон Фьюри и звезды Голливуда посетят бой Усик – Дюбуа
15:09
Выплата родным пленных или пропавших без вести бойцов: какие документы нужны и куда их подавать
15:08
Словакия и Мальта продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
15:01
Полиция заплатила 63 доллара харьковчанке за порноконтент: женщине присудили 3 года
14:55
Прокуроры получают по 200 тысяч гривен пенсии. Что чиновники планируют с этим делать?
14:40
Когда заболел ребенок: можно ли самостоятельно попасть в больницу "Охматдет"?
Все новости...
Реклама:
Реклама: