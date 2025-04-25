У боротьбу з окупантами вступає ще один корпус ЗСУ – десантно-штурмовий

Запрацював новий орган військового управління Збройних сил України – 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело: пресслужба ДШВ

Деталі: Зазначається, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.

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Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом, наголошують десантники.

До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме:

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ

148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ

а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Пряма мова командира корпусу полковника Дмитра Волошина: "Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!".

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