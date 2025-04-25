У боротьбу з окупантами вступає ще один корпус ЗСУ – десантно-штурмовий
Запрацював новий орган військового управління Збройних сил України – 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Джерело: пресслужба ДШВ
Деталі: Зазначається, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.
Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом, наголошують десантники.
До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме:
- 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України
- 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
- 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ
- 148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ
- а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.
Пряма мова командира корпусу полковника Дмитра Волошина: "Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!".
Передісторія:
- На початку лютого головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив про початок реалізації заходів із переходу на корпусну структуру.
- В кінці лютого стало відомо, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на Ставці визначив склад армійських корпусів та призначив командирів. Зазначалось, що зміни відбудуться протягом місяця.
- У квітні Національна гвардія створила два корпуси – їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).