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У боротьбу з окупантами вступає ще один корпус ЗСУ – десантно-штурмовий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 квітня 2025, 16:46
У боротьбу з окупантами вступає ще один корпус ЗСУ – десантно-штурмовий
ілюстрація ДШВ

Запрацював новий орган військового  управління Збройних сил України – 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело: пресслужба ДШВ

Деталі: Зазначається, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.

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Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом, наголошують десантники.

До складу 8 корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме:

  • 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України
  • 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України
  • 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
  • 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ
  • 148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ
  • а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Пряма мова командира корпусу полковника Дмитра Волошина: "Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!". 

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Передісторія:

  • На початку лютого головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив про початок реалізації заходів із переходу на корпусну структуру.
  • В кінці лютого стало відомо, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на Ставці визначив склад армійських корпусів та призначив командирів. Зазначалось, що зміни відбудуться протягом місяця.
  • У квітні Національна гвардія створила два корпуси – їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

Збройні силивійна
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