Генпрокурор: 348 прокурорів з інвалідністю перевірить дисциплінарна комісія
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що 348 прокурорів зі статусом інвалідності будуть скеровані на розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
Джерело: Кравченко
Деталі: За словами Генерального прокурора, питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено.
Пряма мова: "Я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.
Окрім тих, які мають статус:
- інвалідів дитинства,
- особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,
- мають онкологічні захворювання,
- є інвалідами війни.
Таких в органах прокуратури 136 осіб.
Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії" .
Деталі: Наразі в органах прокуратури працюють 484 прокурори зі статусом інвалідності. Із них 41 особа вже подала заяву на звільнення за власним бажанням - ці заяви задоволено.
Прокурор наголосив, що лише КДКП має повноваження ухвалювати рішення про звільнення в таких випадках. Водночас він закликав не робити узагальнень щодо недоброчесності всієї прокуратури.
"Відновлення довіри - це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", - наголосив Кравченко.
Що передувало:
- 21 червня Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.
Читайте також: Історія генпрокурора Костіна: від друга Єрмака до гучної відставки
Нагадаємо:
- 18 лютого у МОЗ відзвітували, що за результатом перевірок у 281 випадку рішення МСЕК були скасовані: 73 скасовані рішення стосуються посадовців Державної митної служби, 67 – Державної податкової служби України, 50 – працівників органів прокуратури. Також за 232 справами прийняті нові рішення (160 особам змінено групу інвалідності та 72 особам змінено термін дії). Наразі ще 466 посадовці викликані на огляд для прийняття рішення.
- У березні в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Центру протидії корупції повідомили, що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким Міністерство здоров′я скасувало неправомірно отриману інвалідність