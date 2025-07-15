Генпрокурор: 348 прокурорів з інвалідністю перевірить дисциплінарна комісія

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що 348 прокурорів зі статусом інвалідності будуть скеровані на розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Джерело: Кравченко

Деталі: За словами Генерального прокурора, питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено.

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Пряма мова: "Я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.

Окрім тих, які мають статус:

інвалідів дитинства,

особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,

мають онкологічні захворювання,

є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб.

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Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії" .

Деталі: Наразі в органах прокуратури працюють 484 прокурори зі статусом інвалідності. Із них 41 особа вже подала заяву на звільнення за власним бажанням - ці заяви задоволено.

Прокурор наголосив, що лише КДКП має повноваження ухвалювати рішення про звільнення в таких випадках. Водночас він закликав не робити узагальнень щодо недоброчесності всієї прокуратури.

"Відновлення довіри - це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", - наголосив Кравченко.

Що передувало:

21 червня Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.

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Нагадаємо: