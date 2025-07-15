Генпрокурор: 348 прокуроров с инвалидностью проверит дисциплинарная комиссия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что 348 прокуроров со статусом инвалидности будут направлены на рассмотрение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

Источник: Кравченко

Детали: По словам Генерального прокурора, вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен.

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Прямая речь: "Я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.

Кроме тех, которые имеют статус:

инвалидов детства,

лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья,

имеют онкологические заболевания,

являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек.

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Поэтому, на 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии".

Детали: Сейчас в органах прокуратуры работают 484 прокурора со статусом инвалидности. Из них 41 человек уже подал заявление на увольнение по собственному желанию - эти заявления удовлетворены.

Прокурор отметил, что только КДКП имеет полномочия принимать решение об увольнении в таких случаях. В то же время он призвал не делать обобщений относительно недобропорядочности всей прокуратуры.

"Восстановление доверия - это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", - подчеркнул Кравченко.

Что предшествовало:

21 июня Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.

Источники "Украинской правды" в ОГП сообщили, что после назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.

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Напомним: