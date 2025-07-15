Генпрокурор: 348 прокуроров с инвалидностью проверит дисциплинарная комиссия
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что 348 прокуроров со статусом инвалидности будут направлены на рассмотрение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).
Источник: Кравченко
Детали: По словам Генерального прокурора, вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен.
Прямая речь: "Я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.
Кроме тех, которые имеют статус:
- инвалидов детства,
- лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья,
- имеют онкологические заболевания,
- являются инвалидами войны.
Таких в органах прокуратуры 136 человек.
Поэтому, на 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии".
Детали: Сейчас в органах прокуратуры работают 484 прокурора со статусом инвалидности. Из них 41 человек уже подал заявление на увольнение по собственному желанию - эти заявления удовлетворены.
Прокурор отметил, что только КДКП имеет полномочия принимать решение об увольнении в таких случаях. В то же время он призвал не делать обобщений относительно недобропорядочности всей прокуратуры.
"Восстановление доверия - это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", - подчеркнул Кравченко.
Что предшествовало:
- 21 июня Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.
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Источники "Украинской правды" в ОГП сообщили, что после назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.
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Напомним:
- 18 февраля в МОЗ отчитались, что по результатам проверок в 281 случае решения МСЭК были отменены: 73 отменены решения касаются должностных лиц Государственной таможенной службы, 67 - Государственной налоговой службы Украины, 50 - работников органов прокуратуры. Также по 232 делам приняты новые решения (160 лицам изменена группа инвалидности и 72 лицам изменен срок действия). Сейчас еще 466 должностных лиц вызваны на осмотр для принятия решения.
- В марте в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Центра противодействия коррупции сообщили, что не будут увольнять ни одного из 74 прокуроров, которым Министерство здоровья отменило неправомерно полученную инвалидность