Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білогорівці залишаються одиничні позиції, але майже все село під контролем росіян – УП

Ольга Кириленко, Альона Мазуренко Вівторок, 15 липня 2025, 18:24
У Білогорівці залишаються одиничні позиції, але майже все село під контролем росіян – УП
deepstatemap

У селищі Білогорівка Луганської області залишаються поодинокі позиції Сил оборони, але майже вся вона перебуває під контролем російської армії. Білогорівка була одним з останніх населених пунктів на підконтрольній Україні частини Луганщини.

Джерело: двоє співрозмовників УП у 81 бригаді та співрозмовник на Сіверському напрямку

Пряма мова співрозмовника у 81 бригаді: "Там ще є пару позицій, але Білогорівка вже майже не наша. Противник скрізь".

Реклама:

Пряма мова співрозмовника на Сіверському напрямку: "Росіяни вже наступають на Григорівку (сусіднє село, що розташоване вже у Донецькій області – УП)".

Деталі: За даними УП, точкою відліку у втраті Білогорівки став російський прорив наприкінці 2024-го року.

14 грудня 2024-го окупанти почали активні штурми і заскочили в селище з півдня, з-за терикону крейдового кар’єру – так вони зайшли в тил підрозділам Сил оборони, які обороняли Білогорівку. Потім росіяни почали тиснути по всій лінії. Частину їх вдалося вибити, але частина – залишилася в населеному пункті. Відновити позиції після прориву було дуже складно, а частину – взагалі неможливо.

РЕКЛАМА:

У квітні, відколи росіяни почали активно застосовувати по селищу FPV-дрони, переміщення українських підрозділів по зруйнованому населеному пункту суттєво ускладнилися.

Практично повна втрата селища відбулася відносно нещодавно – у травні-червні.

Тепер під контролем України залишається маленький клаптик Луганщини на межі з Харківщиною.

Чому це важливо: Білогорівка завдяки своєму розташуванню та ландшафту має важливе стратегічне завдання. Її висоти дають можливість контролювати одразу два напрямки – Серебрянське лісництво за Сіверським Дінцем і місто Сіверськ.

Луганська областьокупаціявійнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Інвестиційний фонд відбудови: США та Україна почали шукати адміністратора
Білий дім визнав, що Трамп питав у Зеленського про можливість "ударити по Москві"
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
Зеленський підписав низку невідкладних законів
Командир 8-го КДШВ: Сирський приїжджав переконуватись, що ми не "саботуємо" підготовку до Курської операції
документШмигаль показав заяву про відставку
Усі новини...
Луганська область
Сили безпілотних систем показали, як руйнують логістику ворога
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях – DeepState
Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині – "АТЕШ"
Останні новини
18:58
Мелоні привітала зміну позиції Трампа щодо Росії
18:56
Кравацька пропустить чемпіонат світу з фехтування через важку хворобу матері
18:55
Етична комісія ЛНУ не знайшла доказів домагання проректора до студенток: що відомо про цю справу
18:52
Інвестиційний фонд відбудови: США та Україна почали шукати адміністратора
18:51
Путіна можна зупинити силою, тепер навіть Трамп це розуміє – прем'єр Естонії
18:45
Відбудова у Бучі: для багатоповерхівки замовили додаткових робіт на 30 мільйонів
18:43
Сибіга зустрівся з Келлогом і обговорив співпрацю в обороні
18:36
Премʼєр Фінляндії підтвердив затримання екс-"вагнерівця", який просив притулку
18:24
У Білогорівці залишаються одиничні позиції, але майже все село під контролем росіян – УП
18:24
Через рік після руйнування КМДА взялася за відновлення садиби Зеленських
Усі новини...
Реклама:
Реклама: