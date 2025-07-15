У Білогорівці залишаються одиничні позиції, але майже все село під контролем росіян – УП

У селищі Білогорівка Луганської області залишаються поодинокі позиції Сил оборони, але майже вся вона перебуває під контролем російської армії. Білогорівка була одним з останніх населених пунктів на підконтрольній Україні частини Луганщини.

Джерело: двоє співрозмовників УП у 81 бригаді та співрозмовник на Сіверському напрямку

Пряма мова співрозмовника у 81 бригаді: "Там ще є пару позицій, але Білогорівка вже майже не наша. Противник скрізь".

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Пряма мова співрозмовника на Сіверському напрямку: "Росіяни вже наступають на Григорівку (сусіднє село, що розташоване вже у Донецькій області – УП)".

Деталі: За даними УП, точкою відліку у втраті Білогорівки став російський прорив наприкінці 2024-го року.

14 грудня 2024-го окупанти почали активні штурми і заскочили в селище з півдня, з-за терикону крейдового кар’єру – так вони зайшли в тил підрозділам Сил оборони, які обороняли Білогорівку. Потім росіяни почали тиснути по всій лінії. Частину їх вдалося вибити, але частина – залишилася в населеному пункті. Відновити позиції після прориву було дуже складно, а частину – взагалі неможливо.

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У квітні, відколи росіяни почали активно застосовувати по селищу FPV-дрони, переміщення українських підрозділів по зруйнованому населеному пункту суттєво ускладнилися.

Практично повна втрата селища відбулася відносно нещодавно – у травні-червні.

Тепер під контролем України залишається маленький клаптик Луганщини на межі з Харківщиною.

Чому це важливо: Білогорівка завдяки своєму розташуванню та ландшафту має важливе стратегічне завдання. Її висоти дають можливість контролювати одразу два напрямки – Серебрянське лісництво за Сіверським Дінцем і місто Сіверськ.