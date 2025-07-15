В Белогоровке остаются единичные позиции, но почти все село под контролем россиян – УП

В селе Белогоровка Луганской области остаются единичные позиции Сил обороны, но почти вся она находится под контролем российской армии. Белогоровка была одним из последних населенных пунктов на подконтрольной Украине части Луганщины.

Источник: двое собеседников УП в 81 бригаде и собеседник на Северском направлении

Прямая речь собеседника в 81 бригаде: "Там еще есть пару позиций, но Белогоровка уже почти не наша. Противник везде".

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Прямая речь собеседника на Северском направлении: "Россияне уже наступают на Григоровку (соседнее село, расположенное уже в Донецкой области - УП)".

Детали: По данным УП, точкой отсчета в потере Белогоровки стал российский прорыв в конце 2024-го года.

14 декабря 2024-го оккупанты начали активные штурмы и заскочили в поселок с юга, из-за террикона мелового карьера - так они зашли в тыл подразделениям Сил обороны, которые обороняли Белогоровку. Затем россияне начали давить по всей линии. Часть их удалось выбить, но часть - осталась в населенном пункте. Восстановить позиции после прорыва было очень сложно, а часть - вообще невозможно.

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В апреле, с тех пор как россияне начали активно применять по поселку FPV-дроны, перемещение украинских подразделений по разрушенному населенному пункту существенно усложнилось.

Практически полная потеря поселка состоялась относительно недавно - в мае-июне.

Теперь под контролем Украины остается маленький клочок Луганщины на границе с Харьковщиной.

Почему это важно: Белогоровка благодаря своему расположению и ландшафту имеет важную стратегическую задачу. Ее высоты дают возможность контролировать сразу два направления - Серебрянское лесничество за Северским Донцом и город Северск.