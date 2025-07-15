Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белогоровке остаются единичные позиции, но почти все село под контролем россиян – УП

Ольга Кириленко, Алена МазуренкоВторник, 15 июля 2025, 18:24
В Белогоровке остаются единичные позиции, но почти все село под контролем россиян – УП
deepstatemap

В селе Белогоровка Луганской области остаются единичные позиции Сил обороны, но почти вся она находится под контролем российской армии. Белогоровка была одним из последних населенных пунктов на подконтрольной Украине части Луганщины.

Источник: двое собеседников УП в 81 бригаде и собеседник на Северском направлении

Прямая речь собеседника в 81 бригаде: "Там еще есть пару позиций, но Белогоровка уже почти не наша. Противник везде".

Реклама:

Прямая речь собеседника на Северском направлении: "Россияне уже наступают на Григоровку (соседнее село, расположенное уже в Донецкой области - УП)".

Детали: По данным УП, точкой отсчета в потере Белогоровки стал российский прорыв в конце 2024-го года.

14 декабря 2024-го оккупанты начали активные штурмы и заскочили в поселок с юга, из-за террикона мелового карьера - так они зашли в тыл подразделениям Сил обороны, которые обороняли Белогоровку. Затем россияне начали давить по всей линии. Часть их удалось выбить, но часть - осталась в населенном пункте. Восстановить позиции после прорыва было очень сложно, а часть - вообще невозможно.

РЕКЛАМА:

В апреле, с тех пор как россияне начали активно применять по поселку FPV-дроны, перемещение украинских подразделений по разрушенному населенному пункту существенно усложнилось.

Практически полная потеря поселка состоялась относительно недавно - в мае-июне.

Теперь под контролем Украины остается маленький клочок Луганщины на границе с Харьковщиной.

Почему это важно: Белогоровка благодаря своему расположению и ландшафту имеет важную стратегическую задачу. Ее высоты дают возможность контролировать сразу два направления - Серебрянское лесничество за Северским Донцом и город Северск.

Луганская областьоккупациявойнароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве
Зеленский подписал ряд неотложных законов
Командир 8-го КДШВ: Сырский приезжал убеждаться, что мы не "саботируем" подготовку к Курской операции
документШмыгаль показал заявление об отставке
Все новости...
Луганская область
Силы беспилотных систем показали, как разрушают логистику врага
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – DeepState
Партизаны провели диверсию и нарушили логистику оккупантов на Луганщине – "АТЕШ"
Последние новости
19:18
В Украине восстановили более 50% генерации, поврежденной атаками РФ
19:16
"Любовник-информатор": в США судят офицера, который издавал тайны о войне женщине с сайта знакомств
19:14
Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по схеме Трампа
19:06
ЕС дал Грузии время до конца августа, чтобы восстановить верховенство права, или безвиз будет приостановлен
18:58
Мелони приветствовала изменение позиции Трампа в отношении России
18:56
Кравацкая пропустит чемпионат мира по фехтованию из-за тяжелой болезни матери
18:55
Этическая комиссия ЛНУ не нашла доказательств притязания проректора к студенткам: что известно об этом деле
18:52
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
18:51
Путина можно остановить силой, теперь даже Трамп это понимает – премьер Эстонии
18:45
Восстановление в Буче: для многоэтажки заказали дополнительных работ на 30 миллионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: