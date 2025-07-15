Суд обрав Шабуніну запобіжний захід

Печерський суд обрав запобіжний захід главі правління ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.

Джерело: трансляція суду, повідомлення ЦПК

Деталі: Цей запобіжний захід передбачає, що Шабунін повинен:

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Прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

Здати закордонний паспорт;

Не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань і дозволу суду;

Утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;

Не відвідувати будівлю Національне антикорупційне бюро.

Під час засідання адвокат Шабуніна заявляв відвід судді Печерського суду Світлані Гречаній. Проте суд відмовив у проханні.

В розпорядженні УП також є текст підозри Шабуніну, яку представили прокурори ДБР під час засідання.

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