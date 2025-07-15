Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
Вівторок, 15 липня 2025, 19:32
Печерський суд обрав запобіжний захід главі правління ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.
Джерело: трансляція суду, повідомлення ЦПК
Деталі: Цей запобіжний захід передбачає, що Шабунін повинен:
Реклама:
- Прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
- Здати закордонний паспорт;
- Не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань і дозволу суду;
- Утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;
- Не відвідувати будівлю Національне антикорупційне бюро.
Під час засідання адвокат Шабуніна заявляв відвід судді Печерського суду Світлані Гречаній. Проте суд відмовив у проханні.
В розпорядженні УП також є текст підозри Шабуніну, яку представили прокурори ДБР під час засідання.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
- Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
- 11 липня ДБР повідомило голові Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
- Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".