Суд избрал Шабунину меру пресечения

Печерский суд избрал меру пресечения главе правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину в виде личного обязательства до 20 августа.

Источник: трансляция суда, сообщение ЦПК

Детали: Эта мера пресечения предусматривает, что Шабунин должен:

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Являться по вызову следователя, судьи или прокурора;

Сдать загранпаспорт;

Не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения заданий и разрешения суда;

Воздерживаться от общения с сотрудниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;

Не посещать здание НАПК.

Во время заседания адвокат Шабунина заявлял отвод судье Печерского суда Светлане Гречаной. Однако суд отказал в просьбе.

В распоряжении УП также есть текст подозрения Шабунину, который представили прокуроры ГБР во время заседания.

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