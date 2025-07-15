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Суд избрал Шабунину меру пресечения

Украинская правдаВторник, 15 июля 2025, 19:32
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Фото: УП

Печерский суд избрал меру пресечения главе правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину в виде личного обязательства до 20 августа.

Источник: трансляция суда, сообщение ЦПК

Детали: Эта мера пресечения предусматривает, что Шабунин должен:

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  • Являться по вызову следователя, судьи или прокурора;
  • Сдать загранпаспорт;
  • Не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения заданий и разрешения суда;
  • Воздерживаться от общения с сотрудниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;
  • Не посещать здание НАПК.

Во время заседания адвокат Шабунина заявлял отвод судье Печерского суда Светлане Гречаной. Однако суд отказал в просьбе.

В распоряжении УП также есть текст подозрения Шабунину, который представили прокуроры ГБР во время заседания.

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Предыстория:

  • В марте 2024 года глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства: за "уклонение от военной службы" и "подделку документов от НАПК".
  • Сам Шабунин заявил, что добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны и показал фото военного билета, где указано, что он принял военную присягу 25 февраля 2022 года.
  • 11 июля ГБР сообщило главе Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
  • Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".

ЦПКсуд
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