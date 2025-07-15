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Окупанти ракетами вдарили по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі

Альона Мазуренко Вівторок, 15 липня 2025, 23:52
Окупанти ракетами вдарили по Кривому Рогу: вирує пожежа, є постраждалі
ілюстративне фото Сергій Лисак

Російські окупанти атакували 15 липня Кривий Ріг, влада повідомляє, що після ракетної атаки вирує пожежа, попередньо, є постраждалі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі.

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Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах".

Деталі: Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про ракетну атаку. Він також зазначив, що до міста підлітають ворожі "Шахеди": "Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

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  • Ввечері 15 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, у багатьох областях існує загроза балістики. У Харкові прогриміли вибухи.

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