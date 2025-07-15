Оккупанты ракетами ударили по Кривому Рогу: бушует пожар, есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали 15 июля Кривой Рог, власти сообщают, что после ракетной атаки бушует пожар, предварительно, есть пострадавшие.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Враг ударил по Кривому Рогу. В результате ракетной атаки произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие.

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Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах".

Детали: Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил о ракетной атаке. Он также отметил, что в город подлетают вражеские "Шахеды": "Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Напомним:

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