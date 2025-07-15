Оккупанты ракетами ударили по Кривому Рогу: бушует пожар, есть пострадавшие
Вторник, 15 июля 2025, 23:52
Российские оккупанты атаковали 15 июля Кривой Рог, власти сообщают, что после ракетной атаки бушует пожар, предварительно, есть пострадавшие.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Враг ударил по Кривому Рогу. В результате ракетной атаки произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие.
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Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах".
Детали: Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил о ракетной атаке. Он также отметил, что в город подлетают вражеские "Шахеды": "Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Напомним:
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- Вечером 15 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, во многих областях существует угроза баллистики. В Харькове прогремели взрывы.