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Кількість постраждалих через атаку дронів по Харкову зросла до трьох – ОВА

Іван Д'яконовСереда, 16 липня 2025, 00:44
Кількість постраждалих через атаку дронів по Харкову зросла до трьох – ОВА
Ілюстративне фото: "Суспільне"

Унаслідок масованої нічної атаки російських ударних дронів по Харкову постраждали троє людей. Ворожі безпілотники вразили цивільне підприємство, спричинивши масштабну пожежу.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "На цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків".

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Деталі: За словами Синєгубова, лише за 20 хвилин у Харкові пролунало щонайменше 17 вибухів. Переважна більшість ударів припала на цивільне підприємство в Київському районі міста. 

За попередніми даними, російські війська застосували дрони-камікадзе типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Передісторія:

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Харківжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
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