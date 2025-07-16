Кількість постраждалих через атаку дронів по Харкову зросла до трьох – ОВА

Унаслідок масованої нічної атаки російських ударних дронів по Харкову постраждали троє людей. Ворожі безпілотники вразили цивільне підприємство, спричинивши масштабну пожежу.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "На цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків".

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Деталі: За словами Синєгубова, лише за 20 хвилин у Харкові пролунало щонайменше 17 вибухів. Переважна більшість ударів припала на цивільне підприємство в Київському районі міста.

За попередніми даними, російські війська застосували дрони-камікадзе типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

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