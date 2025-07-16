Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Число пострадавших в результате атаки дронов по Харькову возросло до трех – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 16 июля 2025, 00:44
Число пострадавших в результате атаки дронов по Харькову возросло до трех – ОВА
Иллюстративное фото: "Суспільне"

В результате массированной ночной атаки российских ударных дронов по Харькову пострадали три человека. Вражеские беспилотники поразили гражданское предприятие, вызвав масштабный пожар.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков".

Реклама:

Детали: По словам Синегубова, всего за 20 минут в Харькове прогремело не менее 17 взрывов. Подавляющее большинство ударов пришлось на гражданское предприятие в Киевском районе города.

По предварительным данным, российские войска применили дроны-камикадзе типа "Герань-2". В результате обстрела возник пожар.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Харьковжертвыбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Чиновники "за копейки" покупают авто: журналисты обнаружили сотни таких случаев
Инвестиционный фонд восстановления: США и Украина начали искать администратора
Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"
Все новости...
Харьков
Россияне атакуют баллистикой и дронами: в Харькове есть попадания
В Харькове вражеский дрон ударил по проезжей части
В Харькове из-за непогоды снесло крышу склада издательства Vivat: что известно о повреждениях
Последние новости
01:37
Россияне обстреляли Краматорск: в многоэтажке вспыхнул пожар
01:03
Около 20 попаданий "Шахедов" в Кривом Роге: в городе масштабные отключения электроэнергии
00:44
Число пострадавших в результате атаки дронов по Харькову возросло до трех – ОВА
00:15
Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях – DeepState
23:57
Могут арестовать и экстрадировать: экс-форвард "Динамо" пропустит матч еврокубков в Казахстане
23:52
Оккупанты ракетами ударили по Кривому Рогу: бушует пожар, есть пострадавшие
23:23
обновленоРоссияне атакуют баллистикой и дронами: в Харькове есть попадания
23:19
В Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости россиянам и беларусам
22:57
Через 3 дня после урагана на Харьковщине полностью восстановили электроснабжение
22:42
фотоПремьер-министр Латвии привезла с собой в Украину 15 БТР Patria
Все новости...
Реклама:
Реклама: