Число пострадавших в результате атаки дронов по Харькову возросло до трех – ОВА

В результате массированной ночной атаки российских ударных дронов по Харькову пострадали три человека. Вражеские беспилотники поразили гражданское предприятие, вызвав масштабный пожар.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков".

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Детали: По словам Синегубова, всего за 20 минут в Харькове прогремело не менее 17 взрывов. Подавляющее большинство ударов пришлось на гражданское предприятие в Киевском районе города.

По предварительным данным, российские войска применили дроны-камикадзе типа "Герань-2". В результате обстрела возник пожар.

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