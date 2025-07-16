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Близько 20 влучань "Шахедів" в Кривому Розі: в місті масштабні відключення електроенергії

Іван Д'яконовСереда, 16 липня 2025, 01:03
Близько 20 влучань Шахедів в Кривому Розі: в місті масштабні відключення електроенергії
Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч проти 16 липня Кривий Ріг зазнав масованої атаки російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок влучань в місті сталися масштабні відключення електроенергії.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Вже близько 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста".

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Деталі: За словами Вілкула, через масовану атаку енергетична інфраструктура місті зазнала пошкоджень, що призвело до масштабних відключень електроенергії.

Вілкул повідомив, що систему водопостачання міста переведено на резервне живлення від генераторів. Через це можливе зниження тиску води, особливо на верхніх поверхах будинків.

Що передувало: 

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Кривий Рігбезпілотникиенергетика
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