Россия атаковала Кривой Рог баллистикой и "Шахедами": в городе масштабные отключения электричества

В ночь на 16 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Кривой Рог, одновременно применив баллистическую ракету и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате попаданий разрушено промышленное предприятие, в городе произошли масштабные отключения электроэнергии, ранен 17-летний парень.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Уже около 20 "приходов". Еще 15 шахедов в воздухе на подлете к городу".

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Детали: По словам Вилкула, из-за массированной атаки энергетическая инфраструктура города получила повреждения, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.

Вилкул сообщил, что система водоснабжения города переведена на резервное питание от генераторов. Из-за этого возможно снижение давления воды, особенно на верхних этажах домов.

Обновлено в 04:00. Вилкул сообщил, что Россия одновременно атаковала город баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

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В результате атаки разрушено промышленное предприятие.

Прямая речь: "Слава Богу – без потерь, персонал находился в убежищах. Но, к сожалению, пострадал 17-летний парень – ранение в брюшную полость. Тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь".

Детали: По его словам, специальные службы сейчас занимаются восстановлением электроснабжения в нескольких районах города. Водоснабжение пока поддерживается за счет генераторов, но он подчеркнул, что стабилизировать ситуацию "очень быстро" не удастся.

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