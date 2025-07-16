У Росії розбився вертоліт МІ-8: був після ремонту
Середа, 16 липня 2025, 08:46
У Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8, на борту якого було 5 осіб.
Джерело: російське держагентство ТАСС, видання "Медуза"
Деталі: Вертоліт належав авіакомпанії "Взльот".
Реклама:
Він зник 14 липня під час перельоту з Охотська в Магадан. На борту судна було п'ятеро осіб: троє членів екіпажу і двоє техніків.
За даними ТАСС, вертоліт повертався в Магадан після ремонту.
Повітряне судно шукали дві доби. 16 липня в районі мису Гадікан у Хабаровському краї виявили уламки гелікоптера зі слідами пожежі.
РЕКЛАМА:
Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.
Передісторія:
- Наприкінці травня в Орловській області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8, усі члени екіпажу загинули.