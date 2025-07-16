В России разбился вертолет МИ-8: был после ремонта
В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8, на борту которого было 5 человек.
Источник: российское госагентство ТАСС, издание "Медуза"
Детали: Вертолет принадлежал авиакомпании "Взлет".
Он пропал 14 июля при перелете из Охотска в Магадан. На борту судна было пять человек: три члена экипажа и два техника.
По данным ТАСС, вертолет возвращался в Магадан после ремонта.
Воздушное судно искали двое суток. 16 июля в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае обнаружили обломки вертолета со следами пожара.
Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.
Предыстория:
- В конце мая в Орловской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8, все члены экипажа погибли.