В России разбился вертолет МИ-8: был после ремонта

В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8, на борту которого было 5 человек.

Источник: российское госагентство ТАСС, издание "Медуза"



Детали: Вертолет принадлежал авиакомпании "Взлет".

Он пропал 14 июля при перелете из Охотска в Магадан. На борту судна было пять человек: три члена экипажа и два техника.

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По данным ТАСС, вертолет возвращался в Магадан после ремонта.



Воздушное судно искали двое суток. 16 июля в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае обнаружили обломки вертолета со следами пожара.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

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