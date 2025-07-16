МЗС Польщі: Росія вдарила по польській фабриці Barlinek у Вінниці, є поранені

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що внаслідок атаки російських дронів у Вінниці постраждало польське деревообробне підприємство Barlinek, є поранені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського

Деталі: Сікорський повідомив, що під час атаки російських ударних БПЛА по Вінниці пошкоджене підприємство польської Barlinek Group.

Реклама:

Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.

Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 16, 2025

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, у тому числі двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, присутні також представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – написав очільник МЗС Польщі.

РЕКЛАМА:

Barlinek Group займається виробництвом дерев’яного покриття для підлоги.

Нагадаємо: