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МЗС Польщі: Росія вдарила по польській фабриці Barlinek у Вінниці, є поранені

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 16 липня 2025, 12:35
МЗС Польщі: Росія вдарила по польській фабриці Barlinek у Вінниці, є поранені
фото: ДСНС

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що внаслідок атаки російських дронів у Вінниці постраждало польське деревообробне підприємство Barlinek, є поранені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського

Деталі: Сікорський повідомив, що під час атаки російських ударних БПЛА по Вінниці пошкоджене підприємство польської Barlinek Group.

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"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, у тому числі двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, присутні також представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – написав очільник МЗС Польщі.

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Barlinek Group займається виробництвом дерев’яного покриття для підлоги.

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