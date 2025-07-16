Росія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 4 постраждалих

Уночі 16 липня Росія здійснила масовану атаку на Вінницю. Внаслідок ворожого удару зафіксовані влучання по обʼєктах цивільної інфраструктури. Попередньо четверо постраждалих.

Джерело: заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна

Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На даний час є інформація про 4 постраждалих".

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Деталі: Упродовж ночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста. Близько третьої години ночі кореспонденти "Суспільного" повідомляли про серію вибухів у місті.

Передісторія: