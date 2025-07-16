Росія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 4 постраждалих
Середа, 16 липня 2025, 04:55
Уночі 16 липня Росія здійснила масовану атаку на Вінницю. Внаслідок ворожого удару зафіксовані влучання по обʼєктах цивільної інфраструктури. Попередньо четверо постраждалих.
Джерело: заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна
Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На даний час є інформація про 4 постраждалих".
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Деталі: Упродовж ночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста. Близько третьої години ночі кореспонденти "Суспільного" повідомляли про серію вибухів у місті.
Передісторія:
- У ніч проти 16 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Кривий Ріг, одночасно застосувавши балістичну ракету та 28 дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок влучань зруйновано промислове підприємство, в місті сталися масштабні відключення електроенергії, поранено 17-річного хлопця.
- У ніч на середу, 16 липня, російські війська обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки зайнялася пожежа у багатоповерхівці.
- Унаслідок масованої нічної атаки російських ударних дронів по Харкову постраждали троє людей. Ворожі безпілотники вразили цивільне підприємство, спричинивши масштабну пожежу.