МИД Польши: Россия ударила по польской фабрике Barlinek в Виннице, есть раненые
Министерство иностранных дел Польши заявило, что в результате атаки российских дронов в Виннице пострадало польское деревообрабатывающее предприятие Barlinek, есть раненые.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского
Детали: Сикорский сообщил, что во время атаки российских ударных БПЛА по Виннице повреждено предприятие польской Barlinek Group.
Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 16, 2025
Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic.
"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с трех направлений. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы, присутствуют также представители нашего консульства. Преступная война Путина приближается к нашим границам", – написал глава МИД Польши.
Barlinek Group занимается производством деревянного напольного покрытия.
Напомним:
- По последней информации, в Виннице всего восемь пострадавших. В течение вечера и ночи под российскими ударами оказались также прифронтовой Краматорск, Харьков и Кривой Рог, во всех городах есть разрушения.
- Жители румынских городков над Дунаем стали свидетелями очередных ударов РФ возле Измаила.