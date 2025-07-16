МИД Польши: Россия ударила по польской фабрике Barlinek в Виннице, есть раненые

Министерство иностранных дел Польши заявило, что в результате атаки российских дронов в Виннице пострадало польское деревообрабатывающее предприятие Barlinek, есть раненые.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского

Детали: Сикорский сообщил, что во время атаки российских ударных БПЛА по Виннице повреждено предприятие польской Barlinek Group.

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Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.

Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 16, 2025

"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с трех направлений. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы, присутствуют также представители нашего консульства. Преступная война Путина приближается к нашим границам", – написал глава МИД Польши.

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Barlinek Group занимается производством деревянного напольного покрытия.

Напомним: