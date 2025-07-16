В Кремлі хочуть, щоб США тиском повернули Україну за стіл переговорів

В Кремлі хотіли б, щоб США натиснули на Київ для проведення нового раунду переговорів з Москвою.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: У Пєскова запитали, чи можна домовитися з партнерами про тиск на Київ з тим, щоб "українська сторона повернулася за стіл переговорів".

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Пряма мова Пєскова: "Ми всіх закликаємо це зробити (тиснути на Україну – ред.), в даному випадку основними є посередницькі зусилля Сполучених Штатів – президента Трампа і його команди. І багато було заяв зроблено, багато було слів про розчарування, але ми, звичайно ж, хочемо сподіватися, що паралельно з цим чиниться тиск на українську сторону".

Передісторія: