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В Кремлі хочуть, щоб США тиском повернули Україну за стіл переговорів

Олександр ШумілінСереда, 16 липня 2025, 12:43
В Кремлі хочуть, щоб США тиском повернули Україну за стіл переговорів
Фото: РИА Новости

В Кремлі хотіли б, щоб США натиснули на Київ для проведення нового раунду переговорів з Москвою.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова  

Деталі: У Пєскова запитали, чи можна домовитися з партнерами про тиск на Київ з тим, щоб "українська сторона повернулася за стіл переговорів".

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Пряма мова Пєскова: "Ми всіх закликаємо це зробити (тиснути на Україну – ред.), в даному випадку основними є посередницькі зусилля Сполучених Штатів – президента Трампа і його команди. І багато було заяв зроблено, багато було слів про розчарування, але ми, звичайно ж, хочемо сподіватися, що паралельно з цим чиниться тиск на українську сторону".

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня, коли відбувся другий раунд зустрічей, Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • Протягом червня відбулась низка обмінів і повернень в Україну як полонених, так і тіл загиблих українських воїнів.

СШАРосіяпереговори
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