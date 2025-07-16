В Кремле хотят, чтобы США давлением вернули Украину за стол переговоров

В Кремле хотели бы, чтобы США надавили на Киев для проведения нового раунда переговоров с Москвой.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: У Пескова спросили, можно ли договориться с партнерами о давлении на Киев с тем, чтобы "украинская сторона вернулась за стол переговоров".

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Прямая речь Пескова: "Мы всех призываем это сделать (оказать давление на Украину – ред.), в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов – президента Трампа и его команды. И много заявлений было сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону".

Предыстория: