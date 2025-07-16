В Кремле хотят, чтобы США давлением вернули Украину за стол переговоров
Среда, 16 июля 2025, 12:43
В Кремле хотели бы, чтобы США надавили на Киев для проведения нового раунда переговоров с Москвой.
Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Детали: У Пескова спросили, можно ли договориться с партнерами о давлении на Киев с тем, чтобы "украинская сторона вернулась за стол переговоров".
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Прямая речь Пескова: "Мы всех призываем это сделать (оказать давление на Украину – ред.), в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов – президента Трампа и его команды. И много заявлений было сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону".
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня, когда состоялся второй раунд встреч, Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- В течение июня состоялся ряд обменов и возвращений в Украину как пленных, так и тел погибших украинских воинов.