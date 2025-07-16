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Мер латвійського міста отримав поранення під час російського обстрілу в Україні

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 16 липня 2025, 13:49
Мер латвійського міста отримав поранення під час російського обстрілу в Україні
Егілс Хельманіс. фото: LETA, Евія Тріфанова

Представник муніципалітету міста Огре Патрікс Гріва заявив, що мер міста Егілс Хельманіс отримав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки з допомогою – ймовірно, у прифронтовій зоні. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM  

Деталі: Гріва розповів, що мер вирушив в Україну з партією волонтерської допомоги – автомобілів та іншого необхідного для захисників України.

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"Такі поїздки регулярно є у графіку мера з 2022 року, від самого початку війни. Кожні кілька місяців донатять і переганяють значну кількість автомобілів, цього разу – близько 20", – зазначив він.  

Детальної інформації про обставини і характер поранення Хельманіса немає, відомо лише, що він у стабільному стані.

"З того, що ми зрозуміли – що минулої ночі був обстріл і внаслідок того він отримав поранення", – каже представник муніципалітету. 

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Він пояснив, що поки не знає деталей і точного місця події, тому що маршрут щоразу тримали у таємниці. Гріва додав, що "кожна така поїздка пов’язана з небезпекою".

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Латвіяросійсько-українська війна
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