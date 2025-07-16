Мэр латвийского города получил ранение во время российского обстрела в Украине
Представитель муниципалитета города Огре Патрикс Грива заявил, что мэр города Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки с помощью – вероятно, в прифронтовой зоне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM
Детали: Грива рассказал, что мэр отправился в Украину с партией волонтерской помощи – автомобилями и другим необходимым для защитников Украины.
"Такие поездки регулярно есть в графике мэра с 2022 года, с самого начала войны. Каждые несколько месяцев донатят и перегоняют значительное количество автомобилей, в этот раз – около 20", – отметил он.
Подробной информации об обстоятельствах и характере ранения Хельманиса нет, известно только, что он в стабильном состоянии.
"Из того, что мы поняли – что прошлой ночью был обстрел и в результате он получил ранение", – говорит представитель муниципалитета.
Он пояснил, что пока не знает подробностей и точного места происшествия, потому что маршрут каждый раз держали в секрете. Грива добавил, что "каждая такая поездка сопряжена с опасностью".
Напомним:
- В августе 2024 года во время обстрела Краматорска погиб сотрудник агентства Reuters, гражданин Великобритании. Тогда же пострадала польская журналистка Моника Андрушевская.
- На прошлой неделе во время масштабного обстрела Киева пострадал консульский отдел посольства Польши, а в ночь на 16 июля российские БПЛА попали в предприятие польской компании в Виннице.