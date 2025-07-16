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Мэр латвийского города получил ранение во время российского обстрела в Украине

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 16 июля 2025, 13:49
Мэр латвийского города получил ранение во время российского обстрела в Украине
Эгилс Хельманис. фото: LETA, Эвия Трифанова

Представитель муниципалитета города Огре Патрикс Грива заявил, что мэр города Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки с помощью – вероятно, в прифронтовой зоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM

Детали: Грива рассказал, что мэр отправился в Украину с партией волонтерской помощи – автомобилями и другим необходимым для защитников Украины.

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"Такие поездки регулярно есть в графике мэра с 2022 года, с самого начала войны. Каждые несколько месяцев донатят и перегоняют значительное количество автомобилей, в этот раз – около 20", – отметил он.

Подробной информации об обстоятельствах и характере ранения Хельманиса нет, известно только, что он в стабильном состоянии.

"Из того, что мы поняли – что прошлой ночью был обстрел и в результате он получил ранение", – говорит представитель муниципалитета.

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Он пояснил, что пока не знает подробностей и точного места происшествия, потому что маршрут каждый раз держали в секрете. Грива добавил, что "каждая такая поездка сопряжена с опасностью".

Напомним:

Латвияроссийско-украинская война
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