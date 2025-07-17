До Ради надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром
Четвер, 17 липня 2025, 00:06
Народний депутата від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура повідомив, що до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.
Джерело: Качура у Telegram
Пряма мова: "До ВРУ надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України".
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Деталі: За його словами, зранку 17 липня комітет з питань організації державної влади розгляне подання.
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Що було раніше:
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- Перед цим президент Володимир Зеленський скерував до ВРУ подання на затвердження експрем’єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.
- Також Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.