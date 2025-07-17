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В Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром

Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 00:06
В Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром
Зеленский и Свириденко. фото ОП

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

Источник: Качура в Telegram

Прямая речь: "В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины".

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Детали: По его словам, утром 17 июля комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление.

Узнать больше: Премьера в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля

Что предшествовало

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  • Перед этим президент Владимир Зеленский направил в ВРУ представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
  • Также Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.

Кабинет министровЗеленскийВерховная Рада
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