В Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром
Четверг, 17 июля 2025, 00:06
Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.
Источник: Качура в Telegram
Прямая речь: "В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины".
Реклама:
Детали: По его словам, утром 17 июля комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление.
Узнать больше: Премьера в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Перед этим президент Владимир Зеленский направил в ВРУ представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
- Также Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.