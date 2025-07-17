В Раду поступило представление Зеленского на назначение Свириденко премьер-министром

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

Источник: Качура в Telegram

Прямая речь: "В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины".

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Детали: По его словам, утром 17 июля комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление.

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