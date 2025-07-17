Росія вдарила по Куп’янську FPV-дронами: поранено трьох людей, серед них – медики

Протягом дня 16 липня російські військові двічі атакували Купʼянськ FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, серед них – двоє працівників екстреної медичної допомоги.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 08:00 ранку російський FPV-дрон поцілив у автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки поранення дістали двоє медиків – чоловіки віком 53 та 59 років.

Реклама:

Близько 13:25 російські війська завдали удару по житловому будинку. У результаті атаки 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Передісторія: