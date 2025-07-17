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Росія вдарила по Куп’янську FPV-дронами: поранено трьох людей, серед них – медики

Іван Д'яконовЧетвер, 17 липня 2025, 00:33
Росія вдарила по Куп’янську FPV-дронами: поранено трьох людей, серед них – медики
Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом дня 16 липня російські військові двічі атакували Купʼянськ FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, серед них – двоє працівників екстреної медичної допомоги.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 08:00 ранку російський FPV-дрон поцілив у автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки поранення дістали двоє медиків – чоловіки віком 53 та 59 років.

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Близько 13:25 російські війська завдали удару по житловому будинку. У результаті атаки 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Передісторія:

  • Наприкінці червня Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) у своєму звіт зазначила, що російські військові навмисно атакують цивільних, які не виявляють жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях. 
  • Серед зафіксованих Місією жертв – мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги, під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок.

Харківська областьжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
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