Россия нанесла удар по Купянску FPV-дронами: ранены три человека, среди них – медики

В течение дня 16 июля российские военные дважды атаковали Купянск с помощью FPV-дронов. В результате ударов пострадали три человека, среди них – двое сотрудников экстренной медицинской помощи.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, около 08:00 утра российский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате атаки ранения получили двое медиков – мужчины в возрасте 53 и 59 лет.

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Около 13:25 российские войска нанесли удар по жилому дому. В результате атаки 53-летний мужчина получил взрывное ранение.

Предыстория: