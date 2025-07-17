Россия нанесла удар по Купянску FPV-дронами: ранены три человека, среди них – медики
Четверг, 17 июля 2025, 00:33
В течение дня 16 июля российские военные дважды атаковали Купянск с помощью FPV-дронов. В результате ударов пострадали три человека, среди них – двое сотрудников экстренной медицинской помощи.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, около 08:00 утра российский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате атаки ранения получили двое медиков – мужчины в возрасте 53 и 59 лет.
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Около 13:25 российские войска нанесли удар по жилому дому. В результате атаки 53-летний мужчина получил взрывное ранение.
Предыстория:
- В конце июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЛУ) в своем отчете отметила, что российские военные намеренно атакуют гражданских лиц, которые не проявляют никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях.
- Среди зафиксированных Миссией жертв – мирные жители, которые передвигались на велосипедах, в личном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой помощи, во время гуманитарных миссий, прогулок или находясь возле собственных домов.