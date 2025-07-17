ППО знищила 36 ворожих дронів, було влучання 23 БпЛА у 5 локаціях

В ніч на 17 липня російські окупаційні війська атакували 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, протиповітряною обороною знищено 36 дронів, було влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

Джерело: командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Зазначається, що з 20.30 16 липня противник запускав дрони з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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За даними, Повітряних сил, 59 із них були "Шахедами".

Основний напрямок удару ворога був спрямований на Дніпропетровську область.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряна оборона збила 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

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Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.