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ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 08:47
ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях
горящие обломки российского дрона. иллюстративное фото ГПСУ

В ночь на 17 июля российские оккупационные войска атаковали 64-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, противовоздушной обороной уничтожено 36 дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Детали: Отмечается, что с 20.30 16 июля противник запускал дроны с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По данным, Воздушных сил, 59 из них были "Шахедами".

Основное направление удара врага было направлено на Днепропетровскую область.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушная оборона сбила 36 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

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Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях.

ШахедвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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