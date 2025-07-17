У Німеччині не підтвердили надсилання Patriot Україні
Представник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити відправку в Україну компонентів систем протиповітряної оборони Patriot, про що раніше заявив президент США Дональд Трамп.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Пряма мова співрозмовника видання: "Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі".
Деталі: 15 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини.
Він запевнив, що "вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає, і у всіх випадках США отримують повну оплату".
16 липня представник німецького Міноборони повідомив, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.
Передісторія:
- 14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
- Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Британське новинне агентство Reuters написало, що обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot, коштом партнерів, стала несподіванкою навіть для близьких союзників США – все виглядає так, що вони дізналися про це не заздалегідь, а лише в момент оголошення. Повідомлялося, що тепер настає найскладніша частина – домовитися про те, хто насправді віддасть свої цінні системи, включаючи ракетні батареї Patriot, яких дуже потребує Київ.