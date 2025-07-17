Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині не підтвердили надсилання Patriot Україні

Іванна Костіна, Ірина БалачукЧетвер, 17 липня 2025, 09:41
У Німеччині не підтвердили надсилання Patriot Україні
Система Patriot. Фото ілюстративне з Getty images

Представник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити відправку в Україну компонентів систем протиповітряної оборони Patriot, про що раніше заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова співрозмовника видання: "Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі".

Реклама:

Деталі: 15 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини.

Він запевнив, що "вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає, і у всіх випадках США отримують повну оплату".

16 липня представник німецького Міноборони повідомив, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
  • Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
  • Британське новинне агентство Reuters написало, що обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot, коштом партнерів, стала несподіванкою навіть для близьких союзників США – все виглядає так, що вони дізналися про це не заздалегідь, а лише в момент оголошення. Повідомлялося, що тепер настає найскладніша частина – домовитися про те, хто насправді віддасть свої цінні системи, включаючи ракетні батареї Patriot, яких дуже потребує Київ. 

НімеччинаСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн
Трамп пообіцяв Україні Patriot, але питання в тому, хто і коли їх надасть – Reuters
фотоДо Ради надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром
Зеленський представив "слугам народу" новий уряд 
Зеленський подав до Ради Шмигаля як кандидатуру міністра оборони
Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ 
Усі новини...
Німеччина
Велика Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист – ЗМІ
У Норвегії місцеві мешканці вистежили і затримали туристів, що, ймовірно, вчинили кілька підпалів
Німеччина може купити у США далекобійні ракетні системи Typhon
Останні новини
10:10
Чи можна заразитися ВІЛ через поцілунки, укуси комарів та манікюр? Відповіді на поширені питання
10:08
Глава МЗС Нідерландів до роковин катастрофи MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву
09:59
футбол10 років дискваліфікації: УЄФА покарала європейський клуб за договірні матчі
09:59
Ціна російської нафти не дотягує до показника, закладеного в бюджет РФ
09:53
У США представили власну недорогу версію іранського "Шахеда"
09:41
У Німеччині не підтвердили надсилання Patriot Україні
09:24
мапаDeepState: Ворог окупував селище Шевченко на Донеччині
09:22
Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн
09:18
Українці купили майже 31 тисячу вживаних авто віком до 5 років: популярні моделі
09:11
ЗСУ зупинили 51 штурм окупантів на Покровському напрямку за добу – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: