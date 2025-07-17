У Німеччині не підтвердили надсилання Patriot Україні

Представник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити відправку в Україну компонентів систем протиповітряної оборони Patriot, про що раніше заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова співрозмовника видання: "Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі".

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Деталі: 15 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини.

Він запевнив, що "вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає, і у всіх випадках США отримують повну оплату".

16 липня представник німецького Міноборони повідомив, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.

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