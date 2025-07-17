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В Германии не подтвердили отправку Patriot Украине

Иванна Костина, Ирина БалачукЧетверг, 17 июля 2025, 09:41
В Германии не подтвердили отправку Patriot Украине
Система Patriot. Фото иллюстративное из Getty images

Представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить отправку в Украину компонентов систем противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь собеседника издания: "Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути".

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Детали: 15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что уже началась поставка ракет для Patriot в Украину из Германии.

Он заверил, что "они идут из Германии, а затем Германия их замещает, и во всех случаях США получают полную оплату".

16 июля представитель немецкого Минобороны сообщил, что 21 июля состоится встреча участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"), на которой будут обсуждаться варианты ускорения поставок Вооруженным силам Украины комплексов Patriot.

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Предыстория:

  • 14 июля Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
  • Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
  • Британское новостное агентство Reuters написало, что обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot, за счет партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США – все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а только в момент объявления. Сообщалось, что теперь наступает самая сложная часть – договориться о том, кто на самом деле отдаст свои ценные системы, включая ракетные батареи Patriot, в которых очень нуждается Киев.

ГерманияСШАпомощь Украине
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