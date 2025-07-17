В Германии не подтвердили отправку Patriot Украине

Представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить отправку в Украину компонентов систем противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь собеседника издания: "Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути".

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Детали: 15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что уже началась поставка ракет для Patriot в Украину из Германии.

Он заверил, что "они идут из Германии, а затем Германия их замещает, и во всех случаях США получают полную оплату".

16 июля представитель немецкого Минобороны сообщил, что 21 июля состоится встреча участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"), на которой будут обсуждаться варианты ускорения поставок Вооруженным силам Украины комплексов Patriot.

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