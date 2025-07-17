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Росіяни атакували дронами Кривий Ріг

Ірина БалачукЧетвер, 17 липня 2025, 10:17
Росіяни атакували дронами Кривий Ріг
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська атакували безпілотниками місто Кривий Ріг вранці 17 липня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Всі деталі щодо наслідків уточнюємо".

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Деталі: Лисак наголосив, що у місті продовжує лунати тривога, і закликав мешканців залишатися в безпечному місці.

Передісторія:

Кривий Рігбезпілотники
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