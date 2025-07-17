Росіяни атакували дронами Кривий Ріг
Четвер, 17 липня 2025, 10:17
Російські війська атакували безпілотниками місто Кривий Ріг вранці 17 липня.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Всі деталі щодо наслідків уточнюємо".
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Деталі: Лисак наголосив, що у місті продовжує лунати тривога, і закликав мешканців залишатися в безпечному місці.
Передісторія:
- Одна людина загинула та ще 10 постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по місту Дніпро і області уночі 17 липня.